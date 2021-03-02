Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi

02.03.2021 10:06 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:24

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Çankaya ilçesinin İlkbahar Mahallesi'nde satışa çıkarılan gayrimenkullere yoğun ilgi gösterildi. 394 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan konutlardan almak isteyenler, en geç 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'a kadar başvuruda bulunabilecek

Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Sinpaş Altınoran "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 33 konutu, 4 Mart 2021 tarihinde ihaleyle satışa sunuyor. 2+1, 3+1 ile 4+1 daireler peşin ya da banka kredisi ile alınabilecek. Ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği ve ihaleye katılmak için başvuruda bulunduğu konutlar 394 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa konuldu. Toplam 33 konut, 100 ve 210 metrekare aralığında farklı büyüklüklere sahip.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi

SON BAŞVURU TARİHİ 3 MART

Anahtar teslim konut satışı için istekliler; taşınmaz mal satış şartnamesi ve diğer eklere ilişkin bilgileri mesai saatleri içerisinde Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No: 5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan 14. kattaki Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'na gelerek daireleri inceleyebilecek. Konut satışıyla ilgili ayrıntılı bilgiye "ankara.bel.tr" adresi üzerinden ihale duyurularına girerek ulaşabilecek olan istekliler, perakende (tek tek) satışlarda 300 TL şartname ücreti karşılığında en geç 3 Mart Çarşamba günü saat 16.00'a kadar başvuruda bulunabilecek veya "(0312) 507 25 62" no'lu telefondan bilgi alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi

TEKLİF MEKTUBU İÇİN SON GÜN 4 MART

Konutlar için teklif mektupları en geç 4 Mart Perşembe günü saat 12.00'a kadar 7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na teslim edilebilecek. 4 Mart Perşembe günü saat 14.00'da Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. kat Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek konut satış ihalesine katılmak isteyenlerin başvuru için şu belgeleri temin etmesi gerekiyor:

"Kimlik ve Yetki Belgeleri, İkametgah İlmühaberi (e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi), Teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu, Yer görme belgesi, Şartname alındı makbuzu, Teklif mektubu, Taşınmaz mal satış şartnamesi."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkardığı konutlara yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
BATAN GEMİ: sata sata bitiremediler
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ADİL: yandaşı koruma kapılar arkasında peşkeş çekme yokuydu yaaa. çok şaşırdık ülkede şeffaf ve dürüstlük pek görünmezde
Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
HIMM: 33 tane daire için 33000 lik haber. Koskoca belediye 33 daire içinmi bu kadar övünüyor. Çok yazık. Sizin yaptığınızdan fazlasınu bizim köy kooperatifi yaptı be
Cevap Yaz 17 10 Yayından Kaldır
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