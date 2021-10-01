Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı basınla buluştu

ANKARA (DHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Folklor, Müzik ve Gençlik Topluluğu Gençlik Spor Kulübü (FOMGET) Kadın Futbol Takımı basınla bir araya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen organizasyona ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Başkanı Taner Bozkuş, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı Sporcusu Barış Telli ve TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata'nın yanı sıra FOMGET Kadın Futbol Takımı oyuncuları katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, desteklerin devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı; "Kadın futbol takımımızla bu şekilde tanışmış olmaktan heyecan duydum. FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın Süper Lig'de başarılı mücadele edeceğine, Avrupa'da mücadele edeceğine inancımız tam. Biz de Başkanımız Mansur Yavaş'ın önderliğinde elimizden gelen desteği vereceğiz."