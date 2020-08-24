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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihale yoluyla satıyor. Bugün başlayan ihaleler 26 Ağustos tarihine kadar sürecek. Satışa sunulan dairelerin muhammen bedeli 318 bin TL ile 1 milyon 19 bin TL aralığında değişiyor.

24.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:55

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 63 adet gayrimenkul ihale yoluyla satışa çıktı. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" içinde yer alan konutları 24-25-26 Ağustos tarihlerinde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleyle satacak.

FİYATLAR 318 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

2+1, 3+1 VE 4+1 olarak satışa sunulan dairelerden 34 milyon 229 bin TL gelir elde edilmesi beklenirken, ihalede anahtar teslim olarak verilecek konutların muhammen bedeli 318 bin TL ile 1 milyon 19 bin TL aralığında değişiyor.

TEKLİF MEKTUPLARI İÇİN SON GÜN 26 AĞUSTOS

Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazları satın almak isteyenlerin kapalı teklif mektuplarını geçici teminat bedeliyle birlikte en geç 24 Ağustos Pazartesi, 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'a kadar Büyükşehir Belediyesi 7. kattaki Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'na elden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmesi gerekiyor.

Konut satış ihalesi için isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler ise şöyle:

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah İlmühaberi (e-Devlet, Nüfus Müdürlükleri ve Muhtarlıklardan alınan ikametgah belgesi),

- Teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

- Yer görme belgesi, -Şartname alındı makbuzu

- Teklif mektubu,

- Taşınmaz mal satış şartnamesi

İŞTE SATIŞA KONU OLAN DAİRELER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 63 adet konut ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi 63 adet konut ihaleyle satıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 63 adet konutu ihaleyle satıyor
Haber Yorumları (20)
ANKARALI: Bedelleri belirlenmeli noter kurasıyla satılmalı ihaleyle satılması dar gelirlinin ne işine yarayacak evleri zenginler alacak.
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KOR: Konutları satmaları iyi. Yoksa başkası olsaydı başta. Oradaki konutları sağa sola bedavaya verirdi. Adam satıp Ankara''nın bütçesine kazanç katacak. Yapmakta zorlandı atık su borularını yapar. Ne olsa AKP bütçe vermedi. O da ordan bütçe üretiyor.
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TR: ankaranın gururu mansur başkan
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