Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi

Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında stajyer kadın itfaiyeciler, alevleri söndürmek için mücadele etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında stajyer kadın itfaiyeciler, alevleri söndürmek için mücadele etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alia İzzet Begoviç Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tepelik alandaki anızlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin tepenin büyük kısmını kaplamasının ardından, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda stajyer olarak görev yapan kadın itfaiyeciler de ellerinde küreklerle alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. - KAYSERİ

Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Diego Eda Erdem Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anız yangınına kadın itfaiyeci müdahalesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 10:16:15. #1.16#

title