Aniden bastıran yağmur sonrası vatandaşlar hazırlıksız yakalandı, evde kalmayanlar ıslandı

Aniden bastıran yağmur sonrası vatandaşlar hazırlıksız yakalandı, evde kalmayanlar ıslandı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aniden bastıran yağmur sonrası vatandaşlar hazırlıksız yakalandı, evde kalmayanlar ıslandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar sırılsıklam oldu. Islanmak istemeyen vatandaşlar bulundukları yerlere yakın koruluklara, otobüs duraklarına doluştu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran yağmur, sokakta olan birçok vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık 1 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan yağmur vatandaşları sırılsıklam etti. Özellikle kent merkezinde öğle saatlerinden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur, korona virüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşları ıslattı. Islanmak istemeyen vatandaşlar bulundukları yerlere yakın koruluklara ve duraklara sığındı.

Kaynak: İHA