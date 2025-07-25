Dijksteel, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough'da 36 maça çıkarak 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Oyuncu, Surinam Milli Takımı'nda da 6 maçta forma giydi. Anfernee Jamal Dijksteel Kocaelispor'a geldi mi?

KOCAELİSPOR'DAN STRATEJİK SAVUNMA HAMLESİ

Kocaelispor, savunma hattını güçlendirmek amacıyla önemli bir transfere imza attı. Kulüp, 28 yaşındaki Hollanda doğumlu ve Surinam asıllı sağ bek oyuncusu Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol anlaşmasına vardığını kamuoyuna duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında, oyuncunun sağlık kontrollerinden başarıyla geçmesi şartına bağlı olarak ön protokol imzalanmıştır" denildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Dijksteel, Kocaelispor Futbol A Takımı ve altyapı sağlık sponsoru Atakent Cihan Hastanesi'nde kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek. Bu kontrollerin olumlu sonuçlanması durumunda, futbolcu ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

KARİYER PERFORMANSI VE MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

Geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough formasıyla 36 maça çıkan deneyimli sağ bek, 3 gol ve 1 asistle katkı sağladı. 2019 yılından bu yana bu kulüpte forma giyen Dijksteel, toplamda 167 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Ayrıca, Surinam Milli Takımı ile de 6 maça çıktı.