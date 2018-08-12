Android İçin Fortnite'ın Beta Sürümü Çıktı, Hangi Cihazlar Oynayabilir?

Android için Fortnite'ın Beta Sürümü Çıktı



Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 9'un resmi olarak tanıtıldığı etkinlikle beraber, Fortnite'in Android sürümü içinde start verildi. Beta sürümünü oynayabilecek Samsung Akıllı Telefon Modelleri Hangileri?

Seçili Samsung cihazlara sahip oyuncular bugünden itibaren Fortnite'ın Beta'sına katılabilecek



Geliştiriciliğini Epic Games'in yaptığı ve bir yıl içinde dünya çapında 125 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite bugün itibariyle Android kullanıcılarına açıldı. Halihazırda PC, Mac, Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS platformlarında oynanabilen oyun böylelikle tüm büyük platformları kapsar hale geldi. Oyunun Android versiyonu için çıkan fragmanı buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Fortnite'ın Beta'sı ilk aşamada yalnızca belirli Samsung Galaxy serisi cihazlara sahip oyunculara açık olacak. Samsung Galaxy serisi harici cihazların sahipleriyse bugünden itibaren fortnite.com/android adresinden Beta için ön kayıt yaptırabilecekler. Ayrıca Samsung Note 9 veya Galaxy Tab S4 satın alan oyuncular benzersiz Galaxy kıyafetine de sahip olacaklar.

Fortnite'ın Android Beta'sı ilk etapta aşağıdaki Samsung cihazlara açık olacak. 13 Ağustos itibariyle de diğer marka Android cihazlar da oyunu oynayabilecekler.

Android için Fortnite 'ın Beta Sürümü Çıktı, Hangi Cihazlar Oynayabilir?

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J7 Prime (2017)

Samsung Galaxy J7 Pro (2017)

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy On7 (2016)

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Fortnite'ın Android sürümü Google Play Store'da yer almayacak ve yalnızca oyunun resmi sitesi olan fortnite.com üzerinden indirilecek. Ayrıca Android sürümündeki oyuncular PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Mac ve iOS sürümlerindeki arkadaşlarıyla birlikte oynayabilecek ve diğer platformlarda kaydettikleri ilerlemeye ve satın aldıkları eşyalara bu sürümde de sahip olacaklar. Fortnite'ın Android versiyonu hakkında detaylı bilgiyi fortnite.com/news/android adresinden edinebilirsiniz.

PC, Mac, Play Station 4, Xbox One, Nintendo Switch ve iOS platformlarında ücretsiz olarak oynanabilen Fortnite, desteklediği platformlar arasında Android'i de ekleyerek tüm büyük oyun ekosistemlerini kapsar hale geldi. Fortnite hakkında daha fazla bilgi edinmek ve oyunu indirmek için www.epicgames.com/fortnite/tr/ adresini ziyaret edin.

https://www.teknotalk.com/android-icin-fortnitein-beta-surumu-cikti-64964/