Andrew Andrews, Darüşşafaka Tekfen'de ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Andrew Delano Andrews'i renklerine bağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Andrew Delano Andrews'i renklerine bağladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki Andrew Delano Andrews ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi. 1.91 boyundaki Andrews, Türkiye'de daha önce Best Balıkesir ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da forma giydi.

Kaynak: DHA