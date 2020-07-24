Andrew Andrews, Darüşşafaka Tekfen'de
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Andrew Delano Andrews'i renklerine bağladı.
24.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:35
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Tekfen, ABD'li skorer oyun kurucu Andrew Delano Andrews'i renklerine bağladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; 27 yaşındaki Andrew Delano Andrews ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi. 1.91 boyundaki Andrews, Türkiye'de daha önce Best Balıkesir ve Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da forma giydi.
Kaynak: DHA