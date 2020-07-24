Anas Tahiri kimdir? Kaç yaşında, nereli? Futbol kariyeri ve hakkında bilgiler Beşiktaş, Hollanda'nın Waalwijk kulübünde forma giyen Anas Tahiri'yi transfer ettiği haberleri gündemde. Peki Anas Tahiri kimdir, nereli, kaç yaşında?

Son dakika haberi olarak Beşiktaş'ın Anas Tahiri'yi transfer ettiği iddiaları gündeme geldi. 25 yaşındaki futbolcu forvet arkası ve orta saha pozisyonlarında oynuyor. Peki genç futbolcu Anas Tahiri kimdir, nerelidir?

ANAS TAHİRİ KİMDİR?

Anas Tahiri, 5 Mayıs 1995 Belçika doğumlu Faslı profesyonel futbolcudur. Orta saha ve forvet arkası pozisyonlarında oynuyor. Bu sıralar Hollanda'nın RKC Waalwijk takımında forma giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'a transfer olma iddialarıyla gündeme geldi.

Anas Tahiri doğum tarihi : 5 Mayıs 1995

Anas Tahiri kaç yaşında : 25 yaşında

Anas Tahiri nereli : Belçika - Fas

Anas Tahiri hangi mevkide oynuyor : Forvet arkası - Orta saha

Anas Tahiri sırt numarası : 8

Anas Tahiri burcu nedir : Boğa

Anas Tahiri boyu kaç : 1,79 metre

Anas Tahiri kilosu kaç : 61 kg

ANAS TAHİRİ FUTBOL KARİYERİ

Anas Tahiri futbol kariyerinin ilk maçına 16 Mart 2014 tarihinde çıkmıştır. Takımı bu maçta Sporting Lokeren karşısında 1-2 mağlub durumdayken 87. dakikada Ahmed El Messaoudi'nin yerine oyuna girmiştir. İlk profesyonel maçına bu şekilde çıkmıştır. Uluslararası maçlarda ise Anas Tahiri, 1-0 kazanılan Kamerun U23 takımına karşılık Fas U23 takımına davet edilmişti.

2014 - 2018 yılları arasında Lierse takımında oynayan Anas Tahiri toplam 56 maçta 4 gol atmıştır.

Bu sezon ise Waalwijk takımında toplam 27 maçta 6 gol 1 asist yapmıştır.