HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor

09.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:51

Türkiye'nin en büyük muz üretim merkezlerinden Mersin'de yılın 12 ayı hasadı yapılabilen Anamur muzu, hem fiyatı hem de lezzetiyle yurt genelindeki tezgahlarda daha çok yer buluyor.

Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen Anamur muzunda hasat devam ediyor. Sera ortamında doğal yollarla yetiştirilen muz, ilçedeki üreticilerin en büyük gelir kaynaklarının başında yer alıyor. İthal muz, yurt genelindeki tezgah ve raflarda 9 ile 20 lira arasında tüketiciye sunulurken, Anamur muzu 7 ila 11 liradan alıcı buluyor.

"BÜTÜN TÜKETİCİLER ANAMUR MUZUNU ARIYOR"

Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, son yıllardaki sera artışıyla birlikte muz hasadının yılın tüm dönemine yayıldığını söyledi. Gümüş, Anamur'un coğrafi konumu dolayısıyla mikro klima özelliğine sahip olduğunu dile getirerek, "Diğer bölgelerde üretilen muz ile Anamur muzu arasında aroma açısından çok büyük bir fark var. Bütün tüketiciler Anamur muzunu arıyor." dedi.

Anamur muzunun lezzetiyle yurt genelinde tezgahlarda daha çok yer bulduğunu vurgulayan Gümüş, yerli muzun ithal muza oranla fiyatıyla da tüketicileri memnun ettiğini kaydetti.

Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor

"ANAMUR MUZUNU 12 AY BOYUNCA HASAT EDİYORUZ"

Geçen yılın aynı dönemine oranla muzun dalındaki kilogram fiyatının 7,5 liradan 5,5 liraya düştüğünü anlatan üretici Nuri Özgün, "Muz üretimi bölgeden Manavgat'a kadar uzanan bir alana yayıldı. Anamur muzunu 12 ay boyunca hasat ederek, tüm Türkiye'ye gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdal Baz da tüketicilerin talep gösterdiği yerli muzdaki verimin ve sera sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.

Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem Ekonomi
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti Ekonomi
Dün akşam tarihi bir an yaşandı: İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Ekonomi
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor Ekonomi
Finansal açıdan zor günler geçiren Arjantin 9'uncu kez iflas ediyor
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Bahar yağmurları, ayçiçeği üreticilerinin yüzünü güldürdü
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor Ekonomi
İnternetten ev ilanı vermek için istenilen yetki belgesi zorunluluğu vatandaşları kapsamıyor
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta tekrar açılmaya hazırlanıyor
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Gıda teröristleri doğal fermantasyon yerine kimyasalla sirke üretmeye başladı
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Canan Kaftancıoğlu
Magazin Tarkan Irrfan Khan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Can Bartu Loris Karius Gökhan Gönül Nenad Bjelica Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Avrupa Futbol Ak Parti
Şu an buradasınız: Anamur muzu hem lezzeti hem de fiyatıyla cezbediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 15:53:03. #1.15#
title