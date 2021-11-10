Anagold 24Erzincanspor: 2-1

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Oğuz Akyüz, Güner Mumcu Taştan

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 72 Can Erdem (Şanlıurfaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Anagold 24Erzincanspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28'inci dakikada Behlül ve 65'inci dakikada Can Erdem kaydetti. Konuk 24Erzincanspor'un karşılaşmadaki tek golü ise 90'ıncı dakikada Ozan'dan geldi. Şanlıurfaspor'da Can Erdem, 72'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.