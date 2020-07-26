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Anadolu'nun en etkin iş insanları araştırması

Ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist'in sekizinci kez düzenlediği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması sonuçları yayımlandı.

Anadolu'nun en etkin iş insanları araştırması
26.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:57

Ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist'in sekizinci kez düzenlediği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması sonuçları yayımlandı.

Ekonomist dergisinde yer alan araştırma sonuçlarına göre, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, sekizinci kez listenin birinci sırasında, Anadolu'nun En Etkin İş İnsanı olarak açıklandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentler baz alınarak oluşturulan listede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu sekizinci, Önceki Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu 20'inci sırada bulunuyor.

Sibel Atik'in hazırladığı haberde, "İş dünyasının Anadolu'dan çıkan önderlerini sıraladığımız 'Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı' araştırmasının 2020 sonuçları netleşti. Her biri bulundukları kentlerde şirketleriyle ciddi istihdam sağlıyor, vergi rekoru kırıyor ve yaptıkları sosyal yatırımlarla bölge ekonomisine güç veriyor" denildi.

Haberde, "Bu yıl sekizincisini açıkladığımız bu araştırma, listede yer alan iş insanlarına ekonomik, sosyal çabaları, sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetleri ve kentlerindeki kalkınmaya verdikleri destek nedeniyle bir anlamda alkış tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Zirve değişmedi

Anadolu'ya yön veren 50 ismin yer aldığı listenin zirvesi bu yıl da değişmedi. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Sadece Gaziantep'te değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tekstil sanayisinin gelişmesine katkı yapan ve on binlerce insana iş olanağı sağlanmasına ön ayak olan iş insanı" olarak tanımlandı.

Haberde, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile ilgili olarak, "Zirvedeki İsim Değişmedi" başlığı altında şunlar kaydedildi:

"Tekstil ile uğraşan bir ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olarak onursal başkanı olduğu SANKO'nun holdingleşmesinde önemli katkıları olan Abdulkadir Konukoğlu, Anadolu'nun en etkin 50 ismi listesinde yine birinci sırada yer aldı. Konukoğlu ailesinin en büyük temsilcisi olan Abdulkadir Konukoğlu, 116 yıldır ana işi tekstil olan grubun kurumsallaşmasında önemli rol üstlendi. 1994 yılında SANKO Grubu şirketleri başkanlığı görevini üstlenen Abdulkadir Konukoğlu, grubu 1996 yılında SANKO Holding çatısı altında yapılandırdı. 20 yıl başkanlık yaptığı SANKO'daki görevlerini 2014 yılında kardeşi Zeki Konukoğlu'na devrettikten sonra grubun onursal başkanı olan Abdulkadir Konukoğlu, bu süreçte sivil toplum kuruluşları ve üniversitedeki çalışmalara odaklandı."

Haberde, Abdulkadir Konukoğlu'nun, bugüne kadar binlerce öğrenciye burs veren Sani Konukoğlu Vakfı ve üniversitedeki işlerine yoğunlaştığına vurgu yapıldı.

Kaptanlık koltuğunu devraldı

Haberde, SANKO Holding'in yeni bir döneme girdiği, 65 yaş uygulaması kapsamında görevi ağabeyi Zeki Konukoğlu'ndan devralan Adil Sani Konukoğlu'nun, zorlu dönemde grubun kaptanlığını üstlendiğine işaret edildi.

Adil Sani Konukoğlu'nun, holdingi Gaziantep'ten yöneteceğinin kaydedildiği haberde, şunlar paylaşıldı:

"Gençlerle yakın çalışacağını ve bu zorlu süreçte holding için yeni fırsatları araştırma görevinin ailenin beşinci kuşaktan 12 üyesine verildiğini söyleyen Adil Sani Konukoğlu, 'zihnimdeki 60 yıllık otobanları yıkmak ve yenilemek için gençlere ihtiyacım var' diyor. Konukoğlu, 2019 yılında 9,3 milyar TL'lik ciro yapan holdinge başkanlık yaptığı süreçte tekstil, enerji ve çimentoda yeni yatırımlar, kapasite artışı ve yenileme yatırımlarının yanı sıra yenilenebilir enerji alanında yatırımları hızlandıracaklarını ifade ediyor."

Zeki Konukoğlu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Önceki Dönem Başkanı Zeki Konukoğlu'nun, üniversite ve vakıfta etkin olacağının vurgulandığı haberde, şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'nin Anadolu'da en güçlü gruplarından biri olan SANKO Holding'te kısa bir süre önce önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Son altı yıldır holdingin başkanlığını yürüten Zeki Konukoğlu, bu görevi kardeşi Adil Sani Konukoğlu'na bıraktı. Yönetim kurulu başkanlığı sürecinde grubun tekstil ağırlıklı yatırımlarını yöneten Konukoğlu, enerji alanında da önemli kararlara imza attı. Bir sohbetimizde görevi kardeşine bıraktıktan sonraki hedeflerini konuştuğumuz Zeki Konukoğlu, üniversite ve vakıf yönetiminde çalışacağını aktarmıştı. Konukoğlu, 'Bizde emeklilik demek defteri kapatmak demek değil. Günübirlik işlerden çekiliyoruz ama ana konuları yakın izlemeye gayret ediyoruz. Ben de bu süreçte çalışma saatlerini azaltıp haftanın bir gününü hobilerime ayıracağım, vakıf üniversitemizin yönetiminde etkin olacağım' diyor." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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