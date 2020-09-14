"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor
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"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor

Nevşehir'in Gümüşkent köyünde geleneksel yöntemlerle üretilen ve "Anadolu jelibonu" olarak adlandırılan köftürün faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kışın vücudu dinç tutmak için tüketilen köftür, köyde kilosu 30 liradan kuruyemişlerde ise 75 liradan satılıyor. Köftürün yapımı ortalama 5 saat sürüyor.

14.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:05

Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği bölgelerden Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyü, pekmezin yanı sıra yöresel lezzet "köftür" ile de dikkati çekiyor.

Köy halkı tarafından geleneksel yöntemlerle üretilen ve "Anadolu jelibonu" olarak adlandırılan köftür, bölgedeki bağlardan özenle seçilen beyaz üzümlerin un katılıp hamur haline getirildikten sonra kaynatılmasıyla ortaya çıkıyor. Nevşehir'de yapılan köftürün faydaları saymakla bitmezken köylüler köftürü özellikle kış aylarında vücudu dinç tutmak için yediklerini söyledi.

'Anadolu jelibonu' olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor

"YAPIMI ORTALAMA 5 SAAT SÜRER"

Köftür yapımı hakkında bilgiler veren Recep Güleç, "Köftürü uzun ve meşakkatli işlemlerin tamamlanmasının ardından elde ediyoruz. Köftürün yolculuğu üzüm bağımızda başlar. Bağda kasalar içerisine üzümlerimizi keser buraya getiririz. Getirmiş olduğumuz üzümleri yıkadıktan sonra ise çiğnemeye alırız. Çiğnedikten sonra üzüm şırasının durulması ve haşlanması için ocakta pekmez toprağımız ile birlikte mayalandırırız. Daha sonra ise ocaktan indirmemizin ardından şıramızı bir buçuk saat dinlendirmeye alırız. Daha sonra ise yine pekmezimiz ile birlikte yine özel yapım ocağımızda yine kaynatmaya devam ederiz. Uzun bir kaynatmanın ardından yeniden pekmezimizi soğumaya alırız. Soğutma işlemi tamamlanmasının ardından ise köftürümüzü artık ölçeğine göre un ile karıştırırız. Köftürümüzün yapımı ortalama 5 saat boyunca sürer" dedi.

'Anadolu jelibonu' olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor

"KÖYDE 30 LİRA, KURUYEMİŞLERDE 75 LİRA"

Köftür fiyatlarının köyde daha ucuz olduğunu belirten Recep Güleç, fındıklı ve cevizli köftürlerin kilosunun köyde 40 liraya, sade köftürlerin ise kilosunun 30 liradan satıldığını söyledi. Güleç, "Köftür fiyatı bizim burada market ve kuruyemişlerdeki fiyatlardan daha düşük. Köyde 30 liraya satılan köftür, market ve kuruyemişlerde 75 liraya satılıyor. Köftürü söylemek ile bir şey olmaz tadına baksınlar öyle karar versin. Köftürde alfabede bulunan harflerin yarısından fazla vitamin vardır" şeklinde konuştu.

'Anadolu jelibonu' olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
YAHYA: Ülkeyi betonla kaplandıktan sonra köftüründe faydası yok.
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HACI MEMMEDOĞLU: Mikemmel
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KAĞAN: jelibonda neymiş, biz köy kültüründen uzaklaştıkça sağlığımız tehdit altında. Ne var sanki herkes istanbula geliyor.
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