Anadolu GSF'ye rekor başvuru Anadolu GSF'ye rekor başvuru Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kabul edecek 173 öğrenci için 2 bin 595 aday başvurdu Özel yetenek sınavı sonucunda yerleşen öğrencilere başarı sıralamasına göre çeşitli burs imkanları sağlanıyor Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde...

Anadolu GSF'ye rekor başvuru

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kabul edecek 173 öğrenci için 2 bin 595 aday başvurdu

Özel yetenek sınavı sonucunda yerleşen öğrencilere başarı sıralamasına göre çeşitli burs imkanları sağlanıyor

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde özel yetenek sınavı heyecanı başladı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak isteyen binlerce aday, 10 Ağustos Pazartesi günü başlayan sınavlarda ter döktü. Korona virüs tedbirlerine uygun olarak yapılan sınavlara ise toplamda 2 bin 595 aday başvurdu.

Anadolu Üniversitesi GSF Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Sanatlar, Heykel, Resim ve Seramik Bölümleri toplamda 173 öğrenciyi kabul edecek. Eengelli öğrenci için ise 22 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Sınavlar 14 Ağustos Cuma günü sona erecek. "Anadolu Sanata Destek" bursları kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi'nin özel yetenek sınavı sonucunda yerleşen öğrencilere özel yetenek sınavındaki başarı sıralamasına göre, çeşitli burs imkanları sağlanıyor. Bu kapsamda, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme birincilikle yerleşen adaylara Venedik Bienali'ne 5 bin TL katılım desteği ile Ekim ve Haziran ayları süresince yemekhanede 9 ay boyunca üç öğün yemek hizmetlerinden yararlanma olanağı sunuluyor. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavında bölüm bazında ikinci ve üçüncü yüksek puanı alarak bir bölüme yerleşen adaylar ise 2 bin TL eğitim desteği ile yine Ekim ve Haziran ayları süresince yemekhanede 9 ay boyunca üç öğün yemek hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip oluyor.

Kaynak: İHA