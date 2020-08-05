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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi tarafından düzenlenecek sezon öncesi hazırlık turnuvasında yer alacak.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak
05.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:20

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi tarafından düzenlenecek sezon öncesi hazırlık turnuvasında yer alacak.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 1 Ekim'de başlayacak 2020-2021 sezonu öncesi, gelecek ay 8 takımın katılımıyla iki hazırlık turnuvası düzenlenecek.

Anadolu Efes, Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvada İtalya'nın AX Armani Exchange Milan, Yunanistan'ın Panathinaikos ve ev sahibi ülkenin Zalgiris takımıyla mücadele edecek.

İkinci turnuva ise 15-16 Eylül'de İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenecek. La Fonteta Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvaya Almanya'dan Bayern Münih, Yunanistan'dan Olympiakos, Fransa'dan ASVEL ve ev sahibi Valencia katılacak.

İlk gün yarı final maçlarının yapılacağı turnuvalar, ikinci gün oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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