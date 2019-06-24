Anadolu Efes'ten yerli takviyesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes, milli oyuncu Tolga Geçim'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Banvit'te forma giyen 23 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kısa forvet pozisyonunda görev yapan 2,05 metre boyundaki oyuncunun kariyerine Adana Çınarspor'da başladığı bildirildi.

Açıklamada, 2008 yılında Banvit altyapısına katılan Tolga Geçim'in 2014'ten bu yana ise A takımda forma giydiği kaydedildi.

Tolga Geçim, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 25 maçta 8,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 3,4 asist ortalamaları ile oynadı.

Geride kalan sezonda Bandırma ekibiyle FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 müsabakaya çıkan milli basketbolcu, maç başına 6,3 sayı, 2,2 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

Kaynak: AA