Anadolu Efes'ten 'Unutulmayacak sezon' kampanyası Anadolu Efes Kulübü, 2019-2020 sezonu için '#UnutulmayacakSezon' iletişim kampanyasına başladı.

Anadolu Efes Kulübü, 2019-2020 sezonu için '#UnutulmayacakSezon' iletişim kampanyasına başladı. Lacivert-beyazlıların bu sezon kırdığı rekorların yapıldığı paylaşımlar kısa süre içinde büyük destek gördü.

Basketbolda Türkiye ve Euroleague'de sezonların iptal edilmesinin ardından birçok rekora imza atan, her iki kulvarda da zirvede bulunan Anadolu Efes "#UnutulmayacakSezon" kampanyasını başlattı. Bu sezon tribünde ve sahada alınan başarılı sonuçların yapıldığı paylaşımlar kısa süre içinde büyük destek gördü. Başlatılan kampanya çerçevesinde taraftarların tüm paylaşımları kısa süre içerisinde oluşturulacak bir mikro internet sitesi sayesinde yeniden basketbolseverler ile buluşturulacak. Her gün binlerce taraftar, sosyal medya platformlarında #UnutulmayacakSezon etiketi ile başlatılan iletişim kampanyasının bir parçası olmak için mesajlarını, fotoğraflarını ya da videolarını paylaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA