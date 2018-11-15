Euroleague'de Anadolu Efes, Panathinaikos'u Ağırlayacak
Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 7. haftasında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanacak.
ANADOLU EFES, LİGDE 7. SIRADA
Anadolu Efes, bu kulvarda son olarak deplasmanda İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 94-90 mağlup etmişti. Ligde geride kalan 6 maçta 4 galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, averajla 7. basamakta yer alıyor.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip konuk ekip ise averajla 4. sırada bulunuyor.
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