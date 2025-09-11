Haberler

Anadolu Efes Lokomotiv Kuban basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Anadolu Efes ile Lokomotiv Kuban, basketbol hazırlık maçında karşılaşacaklar. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati, yayıncı bilgileri ve yayının şifresiz olup olmadığı konusunda bilgi arayışında.

Anadolu Efes ile Lokomotiv Kuban, basketbol hazırlık maçında karşılaşıyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, müsabakanın yayın saati ve yayıncı bilgilerini merakla bekliyor. Ayrıca, yayının şifresiz olup olmadığı da büyük ilgi görüyor.

ANADOLU EFES - LOKOMOTIV KUBAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes ile Lokomotiv Kuban arasında oynanacak Basketbol Hazırlık Maçı, herhangi bir kanalda yayınlanmayacak. Karşılaşma için resmi bir yayın planlanmamış olup, canlı olarak televizyon veya dijital platformlardan izlenemeyecek.

ANADOLU EFES - LOKOMOTIV KUBAN MAÇI GÜNÜ VE SAATİ

Bu hazırlık maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak. Mücadele, basketbolseverlerin ilgisini çekecek nitelikte olup saat 19:00'da başlayacak.

ANADOLU EFES - LOKOMOTIV KUBAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Antalya'da bulunan Gloria Sports Arena tesislerinde yapılacak. Bu modern spor kompleksi, uluslararası hazırlık karşılaşmalarına sıkça ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

YAYIN VE FREKANS BİLGİSİ

Bu maç için herhangi bir yayın kuruluşu tarafından yayın hakkı alınmadığı için frekans ve platform bilgisi bulunmamaktadır. Türksat uydusu veya internet üzerinden şifresiz yayın yapılmayacaktır.

Osman DEMİR
