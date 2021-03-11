Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris Kaunas
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Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris Kaunas

11.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:46
Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris Kaunas

THY Euroleague'de son 6 maçından galip ayrılan Anadolu Efes, 29. haftada evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de son 6 maçından galip ayrılan Anadolu Efes, 29. haftada evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'in 29. haftasında Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda 1 maçı eksik olan lacivert-beyazlılar, 17 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Zalgiris ise 15 galibiyet, 13 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

Euroleague'de son olarak Rusya ekibi Zenit'e deplasmanda yenilen Anadolu Efes daha sonra mağlup olmadı. Efes bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

18. RANDEVUDA

Anadolu Efes ile Zalgiris Kaunas, Euroleague'de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes 7 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya temsilcisi ise 10 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Litvanya'da oynanan müsabakayı Zalgiris Kaunas 89-73 kazandı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes, 82.2 sayı, 31.3 ribaund ve 18.2 asist ortalamalarıyla, Zalgiris Kaunas ise 77.4 sayı, 31.3 ribaund ve 18.1 asist ile oynuyor. Efes'te Micic 16.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Zalgiris'te de Grigonis 14.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Matej Boltauzer, Ilija Belosevic ve Spiros Gkontas yönetecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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