Anadolu Efes Euroleague şampiyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Efes Euroleague şampiyonu

Anadolu Efes Euroleague şampiyonu
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

Anadolu Efes THY Euroleague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Anadolu Efes THY Euroleague final maçında Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Köln'de oynanan THY Euroleague final maçında Anadolu Efes Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupanın sahibi olmayı başardı. Maçta en değerli oyuncu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. Euroleague'de normal sezonun da en değerli oyuncusu seçilen Micic, Barcelona karşılaşmasında attığı 25 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

Anadolu Efes tarihinde ilk

Anadolu Efes, bu şampiyonlukla birlikte tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu oldu. 2018-2019 sezonunda Final-Four oynama başarısı gösteren Efes, geçen yıl ise sezonun koronavirüs pandemisinden dolayı iptal edilmesinin ardından kupayı bu yıl Türkiye'ye getirmeyi başardı. Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından 2'nci kez Euroleague şampiyonluğunu Türkiye'ye getiren takım oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, verdikleri sözü tutmanın sevincini yaşadıklarını söyleyerek şampiyonluğu Türk halkına armağan ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Efes'i kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutlayarak, şu mesajı yayınladı:

"Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY EuroLeague şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türk basketbolunun gelişimine her zaman destek olan, başta Anadolu Grubu adına Tuncay Özilhan olmak üzere, bu zaferin mimarı Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a, parkede mücadeleden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, istatistikçisinden malzemecisine kadar Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Anadolu Efes'i kutladı.

Çavuşoğlu, "Avrupa'nın devi Anadolu Efes. Euroleague ikinci kez Türkiye'nin, Anadolu Efes sporcularını, teknik ekibini ve yöneticilerini gönülden kutluyorum" dedi.

DHA, DW/ HT, AI

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Demet Evgar Prens Harry Aslı Bekiroğlu
Spor Ozan Tufan Ergin Ataman Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Efes Euroleague şampiyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 08:34:31. #1.15#

title