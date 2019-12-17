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Anadolu Efes: 68-74

SALON: Zalgirio ArenaHAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)ZALGIRIS KAUNAS: Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, Leday 7, Lekavicius 5, Ulanovas 14, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, LukosiunasANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton, Micic 18, Pleiss 18,...

17.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:20
Anadolu Efes: 68-74

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternicoi (), Jordi Aliaga ()ZALGIRIS : Walkup 3, Rivers 4, Geben 11, Leday 7, Lekavicius 5, Ulanovas 14, Hayes, Milaknis 8, Landale 16, LukosiunasANADOLU EFES: Beaubois 16, Singleton, Micic 18, Pleiss 18, Simon 7, Larkin 6, Sertaç Şanlı 2, Anderson 4, Peters 31'İNCİ PERİYOT: 17-26İLK YARI: 43-423'ÜNCÜ PERİYOT: 53-55Turkish Airlines Euroleague'in 14'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 74-68 mağlup ederek ligdeki liderliğini korudu. Bu sonucun ardından lacivert-beyazlılar EuroLeague'deki 12'nci galibiyetini alırken konuk takım Kaunas ise 11'inci kez mağlubiyet yaşadı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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