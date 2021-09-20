Ampute Futbol Milli Takımı'na uçakta anons sürprizi

Türk Hava Yolları pilotu Selahattin Yılmaz, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek kupayı ikinci kez kazanan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nı yaptığı anonsla tebrik etti.

Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları'na ait TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.