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Ampute Futbol Milli Takımı'na uçakta anons sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ampute Futbol Milli Takımı'na uçakta anons sürprizi

Türk Hava Yolları pilotu Selahattin Yılmaz, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek kupayı ikinci kez kazanan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nı yaptığı anonsla tebrik etti.

Türk Hava Yolları pilotu Selahattin Yılmaz, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Finalinde İspanya'yı  6-0 yenerek kupayı ikinci kez kazanan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nı yaptığı anonsla tebrik etti.

Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları'na ait TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, yaptığı anonsta, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğuyla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar" ifadelerini kullandı.

Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.

Ampute Futbol Milli Takımı'na uçakta anons sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
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