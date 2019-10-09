Amine Gülşe'den Mesut Özil yorumu: İstanbul'a gelirsen bu beni mutlu eder

09.10.2019 11:03

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mesut Özil transferinde iş iyice ciddiye bindi. Comolli'nin Arsenal Kulübü ile Mesut Özil'in transferi için temasa geçmişti. Yıldız oyuncunun eşi Amine Gülşe'den Mesut Özil'in transferi için sevindiren bir haber geldi. Güzel oyuncu, eşinin İstanbul'u tercih etmesi durumunda çok mutlu olacağını belirttiği ifade edildi.

AMİNE GÜLŞE'DEN DESTEK GELDİ

Sıkı bir Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in konuyu eşiyle konuştuğu ve eşi Amine Gülşe'den destek ve onay aldığı öğrenildi. Ocak'ta Fener'i hareketli bir gündem bekliyor.

"İSTANBUL'U TERCİH ETMEN BENİ MUTLU EDER"

Amine Gülşe'nin Mesut Özil'e, "Eğer İstanbul'u tercih edersen bu beni mutlu eder. İkimiz için de daha huzurlu bir ortam olur. Senin için de istediğin bir ortamda yeni bir başlangıç" dediği öğrenildi. 2021'e kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil'i Fenerbahçe 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Maaşının bir kısmını da Arsenal'in karşılaması öngörülüyor.

ARSENAL'DE FORAM ŞANSI BULAMIYOR

Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla Premier Lig'de sadece 1 maçta oynadı. 1 kez de lig kupasında forma giydi. Özil, kariyerinde ilk kez ilk 11'den bu kadar uzak kaldı. Mesut Özil bu sezon Arsenal formasıyla Premier Lig'de sadece 1 maçta oynadı. 1 kez de lig kupasında forma giydi. Özil, kariyerinde ilk kez ilk 11'den bu kadar uzak kaldı.