'Amigo Yusuf' adına futbol turnuvası düzenlendi
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'Amigo Yusuf' adına futbol turnuvası düzenlendi

22.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:40
'Amigo Yusuf' adına futbol turnuvası düzenlendi

Malatyaspor'un ilk takım kaptanı ve amigosu olan Yusuf Mor adına 'Amigo Yusuf Derebeyleri UNİ 1. Halısaha Turnuvası' düzenlendiMalatyaspor tarihinin önemli isimlerinden olan ve takımının ilk kaptanı, yöneticiliği ve amigoluğunu yapan Yusuf Mor adına 'Amigo Yusuf Derebeyleri Uni 1.

Malatyaspor'un ilk takım kaptanı ve amigosu olan Yusuf Mor adına 'Amigo Yusuf Derebeyleri UNİ 1. Halısaha Turnuvası' düzenlendi

Malatyaspor tarihinin önemli isimlerinden olan ve takımının ilk kaptanı, yöneticiliği ve amigoluğunu yapan Yusuf Mor adına 'Amigo Yusuf Derebeyleri Uni 1. Halısaha Turnuvası' düzenlendi.

Turnuvanın finalinde UNİ Kıbrıs ile ÜNİ Giresun takımları karşı karşıya geldi. Eski hakemlerden Mehmet Saydam'ın yönettim karşılaşma öncesi ise Amigo Yusuf lakabıyla bilinen Yusuf Mor'a plakete verildi. Mor, burada yaptığı konuşmada, 'Beni unutmayan gençlerimizi canı gönülden kutluyorum. İyi ki varsınız, sizi çok seviyor ve kutluyorum" dedi. Mor'u duygu yüklü konuşmasında taraftarlar 'Amigo Yusuf' sloganları ile tebrik etti.

Konuşmaların ardından geçilen final maçında ÜNİ Giresun bulduğu peş peşe gollerle karşılaşmayı 9-2 kazanarak 'Amigo Yusuf Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma kupasını İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Özgür Karataş ve Yusuf Mor birlikte verdi. Karataş, İnönü Üniversitesi olarak gençlerin bu tür güzel organizasyonlarında hep yanlarında olduklarını ifade ederek, "Amigo Yusuf Malatya'mızın bir değeri. Onun adına düzenlenen bu turnuvada emeği gecen herkesi kutluyor ve Yusuf Abiye bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hakem Mehmet Saydam'da 'Amigo Yusuf Turnuvası'nda düdük çalmanın verdiği mutluluğu dile getirerek "Bu turnuvayı düzenleyen ve emeği geçenleri kutluyorum. Yusuf abiye hayırlı ömürler diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

'Amigo Yusuf' adına futbol turnuvası düzenlendi
'Amigo Yusuf' adına futbol turnuvası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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