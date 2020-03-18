Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Fransa Ligi ekiplerinden Amiens, koronavirüs salgını nedeniyle bir sonraki karara kadar çalışanlarının maaşında yüzde 16 kesintiye gitti.

Fransa Ligue 1 takımlarından Amiens, koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti. Fransız kulübü, virüs nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar sonrası Fransa'da bu uygulamaya giden ilk futbol kulübü oldu. Amiens, bir sonraki karara kadar çalışanlarının ücretinde %16'lık kesintiye gitti. Bu karar aynı zamanda takımın futbolcularını da kapsıyor.

BU KARARI UYGULAYAN İLK FUTBOL KULÜBÜ

Kulüp, yakın gelecekte yayın geliri ve bilet geliri gibi gelirlerden yararlanamayacak olması nedeniyle, suyun üzerine çıkmak için bu kararı aldı. Ücret kesintisi kararı, Fransa Rugby Ligi'ndeki bazı takımlar tarafından uygulanmaya başlansa da; Amiens bu kararı uygulayan ilk futbol kulübü oldu.

LİGDE 19. SIRADA YER ALIYORLAR

Amiens Başkanı Bernard Joannin, teknik direktör Luka Elsner ve birkaç A takım oyuncusu bu karar üzerine görüşmeler yaptılar. Amiens, Ligue 1'de 19. sırada bulunuyor ve ligler tekrar oynanmaya başlandığında kümede kalmak için mücadele vermeye devam edecekler.

(Sporx)