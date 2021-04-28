Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın
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Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın

Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın
Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor

İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçiren İsmail Çokçalış, daha güçlü döneceğinin sinyallerini verdi.

İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçiren İsmail Çokçalış, daha güçlü döneceğinin sinyallerini verdi.

TFF 1'inci Lig'de oynanan Bursaspor - Altay mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve çapraz bağlarının koptuğu öğrenilen genç oyuncu İsmail Çokçalış, İstanbul'da başarılı bir operasyon geçirdi. Özel bir hastanede gerçekleşen ameliyat sonrası, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan 21 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdim. Hep birlikte daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın" dedi.

Genç oyuncunun, en az 6 aylık süre boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.İsmail Çokçalış'ın yaşadığı sakatlık ile ilgili resmi yayın organlarından bilgilendirmede bulunmayan Bursaspor Kulübü ise ameliyatın ardından açıklama yayımladı.Kulübün bilgilendirmesinde, "Altay maçında sakatlanan sporcumuz İsmail Çokçalış'a yapılan muayene ve tetkikler sonucu sağ diz ön çapraz bağ lezyonu tanısı konulmuştur. Sporcumuzun dizindeki hareket kısıtlılığı (Ekstansiyon kaybı) nedeni ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanmıştır. Hareket kısıtlılığının düzelmesi sonucu 26.04.2021 tarihinde ön çapraz bağ reconstrüksiyonu ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Sporcumuza acil şifalar diler, bir an önce aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon ligde 25 maçta forma giyen İsmail Çokçalış, 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Takımın sakatlığına dek olan sürecinde en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncunun, 2022 yılına dek kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.


Ameliyat olan İsmail Çokçalış: Daha güçlü bir dönüş için çalışmalar başlasın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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