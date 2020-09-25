Amedspor Trabzon deplasmanında
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Amedspor Trabzon deplasmanında

25.09.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:14
Amedspor Trabzon deplasmanında

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta kendi sahasında Anagold 24Erzincanspor'a 1-0 yenilerek sezona kötü başlayan Amedspor, ikinci hafta maçında bugün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile kozlarını paylaşacak.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta kendi sahasında Anagold 24Erzincanspor'a 1-0 yenilerek sezona kötü başlayan Amedspor, ikinci hafta maçında bugün deplasmanda Hekimoğlu Trabzon ile kozlarını paylaşacak.

2020-2021 sezonuna şok bir yenilgi ile başlayan Amedspor, evinde aldığı yenilgiyi deplasman galibiyeti ile telafi etmenin hesaplarını yapıyor. Hafta boyunca sıkı bir şekilde maça hazırlanan Amedspor, şampiyonluk adayları arasında yer alan Trabzon temsilcisi karşısına kart cezalısı Abdullah Çetin dışında tam kadro çıkacak. Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadında saat 15.00'da başlayacak karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemi Yakup Özhan yönetecek.

Diyarbekirspor'un maçı yarın

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor ise ikinci hafta mücadelesine yarın çıkacak. Geçen hafta Manisaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek sezona 3 puanla başlayan yeşil-kırmızılı takım, zirve hesapları yaparak sezona iddialı hazırlanan Bucaspor 1928'i konuk edecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak önemli 90 dakikada Samsun bölgesi hakemi Yakup Bakır düdük çalacak.

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, takımın havasının çok iyi olduğuna dikkat çekerek hedeflerinin bu maçı kazanıp çıkışa devam etmek olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR

Amedspor Trabzon deplasmanında
Amedspor Trabzon deplasmanında
Amedspor Trabzon deplasmanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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