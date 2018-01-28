Amed Sportif Faaliyetler Maça Çıkmadı - Sivas

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Sivas'ta yapılması gereken karşılaşma, kente gelen ancak müsabakadan bir süre önce ilden ayrılan konuk ekibin maça çıkmaması üzerine oynanamadı.

Karşılaşmadan bir süre önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün takım otobüsü, içerisinde futbolcular bulunmadan polis eskortu eşliğinde Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'na geldi. Bir süre burada bekleyen otobüs, daha sonra futbolcuların konakladığı otele dönmek için hareket etti.

Otobüsten inen kulüpten bir görevli, stadın dışında bulunan bayrak direğindeki takım flamasını indirerek otobüse bindi. Otobüs, polis ekipleri eşliğinde takımın konakladığı otele döndü. Amed Sportif Faaliyetler kafilesi, karşılaşma başlamadan bir süre önce takım otobüsüyle kentten ayrıldı.

"Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız"

Sivas Belediyesporlu futbolcular ve karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saati olan 13.00'te seremoni için sahaya çıktı.

Sivas Belediyesporlu futbolcular, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla sahaya çıktı. Rakip takımın sahaya çıkmaması üzerine karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay ve yardımcıları Armağan Çekinmez, Barkın Güdü ve Aytaç Geçgel, rapor yazmak üzere soyunma odasına döndü.

Sivas Belediyespor yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, bir süre sonra saha içinde aynı pankartı açıp, asker selamıyla basın mensuplarına poz verdi.

Karaman: "Gerekçelerini bilmiyoruz"

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rakiplerinin sahaya çıkmama gerekçesini bilmediklerini söyledi.

Kendilerine resmi olarak herhangi bir şeyin bildirilmediğini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyespor olarak sahamızı, takımımızı, her şeyimizi hazırladık. Federasyonun ve devletin vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sahaya çıktık, her şeyimiz hazırdı fakat Amed Sportif Faaliyetler takımı herhalde kendi aralarında kaynaklanan bir sebepten dolayı bugün maça çıkmadı. Tabii gerekçelerini resmi olarak bize bildirmedikleri için ne gerekçeyle çıkmadıklarını şu anda bilemiyoruz. Bunu en iyi kendileri veya federasyon bilir. Federasyonun alacağı kararı bekleyeceğiz."

Karşılaşmayla ilgili kararı, Türkiye Futbol Federasyonu verecek.