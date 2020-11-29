Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

STAT: Zafer StadyumuHAKEMLER: Şeref Taştan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Şaban KaraderiliAFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak, (Dk. 68 Savaş Tağa), Cihan Özkara, Seyfettin Anıl Yaşar, Veysel Karani Ünal (Dk. 46 Görkem Güven), Ferhan Evren, Aykut Uluç (Dk.

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Şeref Taştan, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Şaban Karaderili

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Mahmut Boz, Emre Tosun , Onur Ramazan Toprak, (Dk. 68 Savaş Tağa), Cihan Özkara, Seyfettin Anıl Yaşar, Veysel Karani Ünal (Dk. 46 Görkem Güven), Ferhan Evren, Aykut Uluç (Dk. Bora Taşdemir), Nazmi Candoğan, Okan Yıldız (Dk. 46 Mehmet Özdıraz),AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Yürür, Yusuf Yağmur, Serkan Yavuz, Emrah Taysı, Erman Bulucu, Abdullah Çetin, Serkan Akaydın, Zeki Korkmaz (Dk. 90+2 Deniz Yılmaz), Halil İbrahim Sönmez (Dk.90+2 Batuhan Kurt), Mansur ÇalarGOLLER: Dk. 77 Cihan Özkara (penaltı), Dk. 88 Emre Tosun (AFJET Afyonspor), Dk. 32, Dk. 85 Sinan Akaydın (Amed Sportif Faaliyetler)SARI KARTLAR: Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Tağa (AFJET Afyonspor), Emrah Taysı, Zeki Korkmaz, Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 11. hafta mücadelesinde AFJET Afyonspor evinde Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Karşılaşmanın başlama vuruşu öncesinde dünya futbolunun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu. Karşılaşma 2-2 sona erdi.32'nci dakikada Amed Sporti Faaliyetler atağında sol kanattan ceza alanına yapılan yüksek ortada Erman'ın kale sahasına çevirdiği topa son dokunan isim Sinan golünü atarak takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu: 0-1.39'uncu dakikada AFJET Afyonspor'un geliştirdiği atakta Emre'nin ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onur Ramazan şutunu çekti fakat kaleci Abdullah başarılı şekilde topa sahip oldu.74'üncü dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında ceza alanı dışından Görkem'in şutu kaleci Abdullah'ta kaldı.77'nci dakikada gelişen Afyonspor atağında Emre Tosun ceza sahasına girerken Emrah'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cihan Özkara golünü atarak skora eşitliği getirdi: 1-1.85'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler atağında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Sinan sert bir vuruşla golünü attı. Sinan takımını bir kez daha öne geçiren isim oldu: 1-2.88'inci dakikada AFJET Afyonspor'un kazandığı serbest vuruşta Savaş'ın ceza alanına gönderdiği ortayı iyi takip eden Emre'nin vuruşunda top ağlara gitti ve skora yeniden denge geldi: 2-2.

Bu dakikadan sonra gelişen ataklarda başka gol olmazken iki ekip 11. haftayı 1'er puanla tamamladı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER