Amazon Türkiye'den hediye seçmeyi kolaylaştıran Yeni Yıl Hediye Rehberi

Amazon Türkiye, yeni yıl hediyesi telaşını giderecek "Yeni Yıl Hediye Rehberi"ni duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr Yeni Yıl Hediye Rehberi, teknoloji meraklılarından oyunseverlere, kitap kurtlarından evine özen gösterenlere, hobi arayanlardan modayı takip edenlere, aktif yaşayanlardan bakımına düşkün olanlara, miniklerden sevimli dostlara, lezzet tutkunlarından yeni yılı evde karşılayacaklara kadar farklı ilgi alanlarına hitap eden farklı kategoriler altında hediye seçenekleri sunuyor.

Rehber, her bütçe ve zevke uygun, tüm aile bireylerini gülümsetebilecek hediye alternatiflerini hızlı ve güvenilir teslimat ayrıcalığıyla müşterilerle buluşturuyor.

Amazon Prime üyeleri, ayda sadece 7.90 TL'ye herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin, Prime Video ile ödüllü film ve TV dizilerine sınırsız erişim ve Prime Gaming ile bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini yeni yıl döneminde de çıkarmaya devam ediyor.

Amazon Türkiye'nin Yeni Yıl Hediye Rehberi ile müşteriler, ister ceplerine uygun bütçe aralığını ister kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere hızlıca ulaşabiliyor. Doğru hediyeyi seçmekte zorlananlar ise kişiselleştirilebilir Amazon e-hediye kartları seçeneklerinden faydalanabiliyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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