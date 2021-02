Amazon Prime Video Türkiye'nin Mart 2021 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye, mart ayında "Coming to America"nın devam filmi "Coming 2 America" ve animasyon dizisi "Invincible"ın ilk sezonunu izleyicilerle buluşturuyor.

Amazon Prime Video Türkiye'de mart ayında yayına girecek yeni film ve diziler açıklandı. Buna göre martta Amazon Prime Video Türkiye'de gösterime girecek popüler yapımlar arasında, başrollerinde Eddie Murphy, Shari Headley ve James Earl Jones'un yer aldığı "Coming 2 America" filminin yanı sıra, The Walking Dead'in yaratıcılarından Robert Kirkman imzalı animasyon süper kahraman dizisi "Invincible"ın birinci sezonu bulunuyor.

"Coming 2 America", 5 Mart tarihinde Amazon Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. 1988 yapımı komedi filmi "Coming to America"nın devam filmi niteliğindeki yapım, ilk filmdeki kurguyu takip ederek yeni taç giyen Kral Akeem (Eddie Murphy) ve güvenilir sırdaşı Semmi'nin (Arsenio Hall) büyük Afrika uluslarından başlayan ve dünyanın birçok noktasından geçerek her şeyin başladığı yere, Queens, New York'a gerçekleştirdikleri yepyeni bir macerayı konu alıyor. Uzun zamandır merakla beklenen yapımda ilk filmde yer alan Kral Jaffe Joffer (James Earl Jones), Kraliçe Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) ve rengarenk berber ekibi de orijinal oyuncu kadrosuyla izleyicilerle yeniden buluşuyor.

The Walking Dead'in yaratıcılarından Robert Kirkman imzalı, bir saatlik bölümlerden oluşan yetişkin animasyon dizisi "Invincible" da ilk sezonuyla 26 Mart'ta Amazon Prime Video TR'de izleyicilerle buluşuyor. Robert Kirkman, Cory Walker ve Ryan Ottley'nin aynı adı taşıyan çizgi romanından uyarlanan "Invincible", yaşıtlarından tek farkı babasının gezegenin en güçlü süper kahramanı Omni-Man olması olan 17 yaşındaki Mark Grayson (Steven Yeun) ve onun maceralarını konu ediniyor. İlk üç bölümü 26 Mart'ta gösterime girecek "Invincible", her Cuma yayınlanacak yeni bölümleriyle 30 Nisan Cuma'ya kadar izleyicilere her hafta yeni bir macera sunacak.

Amazon Prime Video Türkiye'de mart ayında Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlar, Türkçe altyazı seçeneği ile sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz