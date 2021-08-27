Antalya'da amatör balıkçı oltasıyla 30 kilo kuzu balığı avladı
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Antalya'da amatör balıkçı oltasıyla 30 kilo kuzu balığı avladı

Antalya'da amatör balıkçı oltasıyla 30 kilo kuzu balığı avladı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı Volkan Ateş'in olta ile 30 kilo ağırlığında Akya (Kuzu) balığı tuttuğu anlar ve balığı çekmek için verdiği mücadele, teknede bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı Volkan Ateş'in olta ile 30 kilo ağırlığında Akya (Kuzu) balığı tuttuğu anlar ve balığı çekmek için verdiği mücadele, teknede bulunan arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Serik ilçesi Boğazkent mahallesinde arkadaşı ile birlikte tekne ile balık tutmak için sahilden denize açılan amatör balıkçı Volkan Ateş, Jigging yöntemi (oltaya takılan yalancı balıkla avcılık) denilen teknikle oltasını denize attı.

Yaklaşık 70 metre derinliğe ulaşan oltasına bir süre sonra büyük bir balık takıldığını anlayan Ateş, misinayı heyecanla sarmaya başladı.

Ateş, 20 dakika süren mücadeleyle oltasına takılan balığı yorduktan sonra oltayı çekerek tekneye çıkarmayı başardı.

30 kiloluk Akya balığı avladığını gören Ateş, büyük sevinç yaşadı.

Ateş'in balığı olta ile çekme anları teknede bulunan arkadaşlarının cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde Ateş, önce oltasını çekmeye başlıyor, bir süre balığı yorduktan sonra tekneye çıkarıyor. Bu sırada görüntüyü çeken Ali Özkan, balıkla mücadele eden arkadaşına "Yoruldun mu?" diye soruyor.

Balık su yüzeyine çıktığında ise iki arkadaş birbirlerini kutluyor.

Antalya'da amatör balıkçı oltasıyla 30 kilo kuzu balığı avladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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