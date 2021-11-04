Amasya'da amatör futbol sezonuna merhum sporcu Mahmut Otçu'nun ismi verildi

AMASYA (AA) - Amasya 1. Amatör Küme'de 2021-2022 Futbol Sezonu'na merhum sporcu Mahmut Otçu'nun ismi verildi.

Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun (ASKF) gelenekselleşen vefa uygulaması kapsamında, geçen yıl merhum milli sporcu Sedat Yüce'nin adının verildiği Amasya 1. Amatör Futbol Sezonu'na bu yıl Suluova ilçesinde uzun yıllar sporcu yetiştiren Mahmut Otçu'nun isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Amasya ASKF Başkanı Naci Öztürk, AA muhabirine, Otçu'yu sezon boyunca çeşitli organizasyonlarla anacaklarını, ismini gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.

Spora emek vermiş, Amasya'da spora katkı sağlamış büyüklerin isimlerini sezonlara vermekten gurur duyduklarını dile getiren Öztürk, "O bizlerin Mahmut hocası. Suluova'da yaşayan 30 yaşın üzerindeki insanlara bir şekilde dokunmuş, bizlerinde üzerinde emeği olan değerli büyümüzü andık ve sezona ismini verdik. Yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyip tüm statlarımıza resim ve biyografinin yer aldığı pankartlarımızı asacağız." dedi.

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