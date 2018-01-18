Amanos Tüneli Projesi 2018 Yılı Yatırım Programına Alındı

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, Amanos Tüneli projesi 2018 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

Milletvekili Polat, Amanos Tüneli projesinin Kilis'in, Gaziantep bölgenin İskenderun limanına ulaşımını kısaltarak bölgeye büyük bir ekonomik canlılık sağlayacağını ifade ederek,"Polateli-Şahinbey organize sanayinin temel bağlantısı olan en önemli proje Amanos Tüneli projesi 2018 yılı yatırım programına alınmıştır. Amanos Tüneli projesinin tutarı, 1 milyar 726 milyon TL'dir. Bölgenin en büyük projesinin mimarı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan'a,Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'a kabine üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS