Amadou Ciss, Adanaspor'da

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Senegalli 22 yaşındaki futbolcu Amadou Ciss'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla renklerine bağladı.

Adanaspor'dan yapılan açıklamada, başkanvekili Furkan Akgül'ün İstanbul'da Fransa Lig 2 ekibi Amiens SC takımında forma giyen Senegalli futbolcu Amadou Ciss ile bir araya geldiği bildirildi. Görüşmede, santrfor ve kanat oyuncusu Ciss ile satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor