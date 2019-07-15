Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Sağlıklı 5 alışkanlık hastalığa yakalanma riskini azaltıyor

Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Sağlıklı 5 alışkanlık hastalığa yakalanma riskini azaltıyor

Demansın yaygın bir türü olan Alzheimer hastalığı, genetik olarak risk altındakiler için bile kaçınılmaz değil. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenme şekli ile Alzheimer'a yakalanma riskinin azaltılabileceğini ortaya koydu.

Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Sağlıklı 5 alışkanlık hastalığa yakalanma riskini azaltıyor

Demansın yaygın bir türü olan Alzheimer hastalığı, genetik olarak risk altındakiler için bile kaçınılmaz değil. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenme şekli ile Alzheimer'a yakalanma riskinin azaltılabileceğini ortaya koydu.

Yürütülen güncel araştırmaların bulgularına göre, halk arasında bunama olarak da bilinen demans hastalığını uzak tutmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek mümkün olabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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