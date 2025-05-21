Morata, kariyerine La Liga kulübü Real Madrid'de başlayan Morata, 2010 yılının sonlarında A takımla ilk maçına çıktı. 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2014 yılında 20 milyon € karşılığında Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu ve kulüple geçirdiği her iki sezonda da yerel lig ve Coppa Italia şampiyonluklarını kazandı. Alvaro Morata evli mi, boşandı mı, eşi kim? Alvaro Morata çocuğu var mı?

ALVARO MORATA EVLİ Mİ, BOŞANDI MI,?

Morata,Alice Campello ile 17 Haziran 2017'de Venedik'te evlendi.

Çiftin 4 çocukları dünyaya geldi. 2018'de Alessandro ve Leonardo adında erkek ikizleri doğdu. 2020'de Edoardo adında bir erkek çocukları daha ailelerine katıldı. Son olarak ise 2023'te Bella isminde kızları dünyaya geldi.

Aşk hikayesi şimdi İstanbul'da devam ediyor. 2017 yılında evlenen çift geçtiğimiz sene boşansa da yeniden bir araya geldi.