Altınyıldız Classics, Romanya'da 5. mağazasını açtı

Altınyıldız Classics, Romanya'daki 5. mağazasını Bükreş Baneasa Shopping City'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, Romanya'daki büyümesini 2021 yılında da sürdürüyor.

Yurt içinde ve dışında güçlü gördüğü lokasyonlarda büyüme stratejisine devam eden Altınyıldız Classics, Romanya'daki 5. mağazasını Bükreş Baneasa Shopping City'de açtı.

Yurt dışında, 8 ülkede toplam 20 mağazası bulunan Altınyıldız Classics, başkent Bükreş'te faaliyete geçirdiği mağazasında, zengin ürün yelpazesine sahip koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Altınyıldız Classics, yeni konseptiyle Romanya'nın moda merkezi Baneasa Shopping City'de, çok yönlü tasarımlarının yanı sıra inovatif tasarımları, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği günün her anına uygun stil sahibi ürünleri müşterileri ile buluşturuyor.

Yurt dışında mağaza açmanın yanı sıra önde gelen pazar yerlerinde yer almayı hedefleyen Altınyıldız Classics, farklı ülkelerde de marka olarak var olmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız