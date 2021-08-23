Altınyıldız Classics'in mobil uygulaması bugüne kadar 400 binden fazla indirildi
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Altınyıldız Classics'in mobil uygulaması bugüne kadar 400 binden fazla indirildi

Altınyıldız Classics'in mobil uygulaması bugüne kadar 400 binden fazla indirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Salgın nedeniyle yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılında, bu değişime paralel yatırım yapan Altınyıldız Classics'in "Şıklığı Cebine İndir" sloganıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması, bugüne kadar 400 binden fazla indirildi.

Salgın nedeniyle yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılında, bu değişime paralel yatırım yapan Altınyıldız Classics'in "Şıklığı Cebine İndir" sloganıyla hayata geçirdiği mobil uygulaması, bugüne kadar 400 binden fazla indirildi.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, müşterilerin yüzde 40'ı alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirirken, Altınyıldız Classics'te ziyaretlerin yüzde yüzde 55'i mobil uygulamadan yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Pazarlama ve Online Kanallar Direktörü Onur Uluğ, "Salgının çok başında Altınyıldız Classics mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Bu yıl, mobil uygulamamızı daha müşteri deneyimi odaklı bir yapıya kavuşturduk. www.altinyildizclassics.com ve mobil uygulamalarını yeni yatırımlarla güçlendirdik. Altınyıldız Classics App ile dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde sezon trendlerine ulaşabiliyor, farklı ödeme seçeneklerinden faydalanabiliyor, hızlı ve güvenli alışveriş deneyiminin yanı sıra uygulamaya özel ayrıcalıklardan da yararlanabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Altınyıldız Classics mobil uygulamasını indirerek, yaşam tarzına ve ilgi alanlarına göre her gün yepyeni içeriklerle karşılaşıldığını kişiye özel indirimler ve kampanyalardan faydalanılabildiğini belirten Uluğ, "400 binlik indirilmenin yüzde 50'sini, bu alışveriş şeklinin pratikliğini ve avantajlarını keşfeden müşteriler oluşturuyor. www.altinyildizclassics.com'a göre tüm kampanyalarda mobil uygulamaya özel dönemsel ekstra indirimler sunuyoruz. Dönem dönem de yine mobil uygulamaya özel 'kargo bedava" kampanyalarımız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altınyıldız Classics App'in kullanıcısını tanıdıkça, yapacağı öneriler ve kazandıracağı avantajlarla şaşırtmaya devam edeceğini aktaran Uluğ, şunları kaydetti:

"Uygulama üzerinden sipariş veren müşterilerin yüzde 55'i, 30 yaş ve altı gruptan oluşuyor. Siparişlerin detayına girdiğimizde ise online özel koleksiyonumuzda bulunan sweatshirt, polar, sneaker gibi ürün kategorileri ile oversize kalıptaki ürünlerimizin ağırlıklı tercih edildiğini söyleyebiliriz. Çok yakın zamanda Altınyıldız Classics Mobil Uygulaması fiziki mağazalarımızı online deneyime bağlayacak bir deneyim merkezi haline gelecek. 2022 yılında Altınyıldız Classics mobil uygulaması alışveriş için kullanılmasının yanı sıra markanın tüm dijital çözüm ve deneyimlerini müşterileri ile buluşturduğu bir platforma dönüşecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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Altınyıldız Classics'in mobil uygulaması bugüne kadar 400 binden fazla indirildi - Haberler Ekonomi
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