Altınovalı pehlivanlar başarıdan başarıya koşuyor
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Altınovalı pehlivanlar başarıdan başarıya koşuyor

Altınovalı pehlivanlar başarıdan başarıya koşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altınova Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, geçen hafta yapılan üç büyük güreşte de kürsü yapmayı başardı.

Altınova Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, geçen hafta yapılan üç büyük güreşte de kürsü yapmayı başardı.

Belediyespor Yağlı Güreş Takımı pehlivanları, Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı makamında ziyaret etti. Antrenörler Kaan Kaya ve Burak Kaya ile geçen hafta düzenlenen Balıkesir Kurtdere, İstanbul Şile ve Kocaeli Sekapark güreşlerinde başarılı olan pehlivanlar, Metin Oral'la buluştu. Başkan Metin Oral, "Başarmak sizden, destek bizden. Meclisimizde aldığımız kararla başarılı olan sporcularımızı ödüllendireceğiz" diye konuştu.

Ziyarette; Altınova Belediye Meclis üyeleri Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz ile Altınova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Sait Başaran da yer aldı. - YALOVA

Altınovalı pehlivanlar başarıdan başarıya koşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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