Altınordu'ya Enis Destan morali

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 1 puanla kendini düşme hattında bulan Altınordu, genç santrforu Enis Destan'ın Ümit Milli Takım'da attığı golle moral buldu.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak 1 puanla kendini düşme hattında bulan Altınordu, genç santrforu Enis Destan'ın Ümit Milli Takım'da attığı golle moral buldu. İzmir ekibinden Avrupa'ya transferi ertelenen 19 yaşındaki yıldız adayı, ay-yıldızlı formayla 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında İskoçya filelerini sarsarak alkış topladı. İskoçya karşısında 9'uncu dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Türkiye'de ikinci yarıda oyuna giren Enis 75'inci dakikada attığı golle kırmızı-beyazlıların sahadan 1-1 berabere ayrılmasında pay sahibi oldu.

Enis, geçen sezon Altınordu formasıyla 1'inci Lig'de 13 gol 3 asistle oynayıp, kupada ise 1 gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Avrupa'ya transfer olma umuduyla son oynanan İstanbulspor deplasmanında forma giyemeyen Enis'in bu haftaki Bursaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Ümit Milli Takım'da Altınordulu stoper Yusuf Can Esendemir, 90 dakika görev yaparken, orta saha oyuncusu Burak İnce şans bulamadı. Altınordu'dan yetişen Medipol Başakşehirli Ravil Tagir de ilk 11'de sahaya çıktı. Enis, Yusuf Can ve Burak'ın bugün takıma katılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü