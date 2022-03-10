Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Kalan her maçımızı almaya talibiz"

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 12 Mart Cumartesi günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan müsabakaları kazanmak için mücadele edeceklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, son 2 haftada aldıkları galibiyetlerin gelecek haftalara daha umutlu bakmalarını sağladığını söyledi.

Daha önceki maçlarda iyi mücadele etmelerine rağmen bunu skora yansıtamadıklarını kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Ümraniyespor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, 3 puanla dönmek istiyoruz. Rakibimiz zirveye oynuyor, sezon sonu belki şampiyon olacaklar ama biz de bu durumdan kurtulmak için o mücadeleyi verip, kazanmak istiyoruz. Belki taraftar baskısı olacak ama taraftar önünde oynamak farklı bir motivasyon sağlıyor. Altınordu'ya karşı bir sempati var herkeste. İyi futbol ve iyi mücadeleyi alkışlayacaklarını düşünüyorum. Bizim için iç saha dış saha fark etmiyor, biz her deplasmana 3 puan parolasıyla başlayacağız. Kalan her maçımızı almaya talibiz. İnşallah Ümraniyespor maçında da bunu başarırız."

Altınordulu futbolcu Rıdvan Koçak da son iki maçta mücadeleci tavırlarını ortaya koyduklarını belirtti.

İdmanlarda gayet iyi çalıştıklarını aktaran Rıdvan Koçak, "Birbirine inanmış bir takım olarak çalışıyoruz. Bu saatten sonra rakibin isminin ve ligde nerede bulunduğunun önemi yok. Biz maçımızı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.