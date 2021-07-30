Altınordu Samet'i istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu Samet'i istiyor

Altınordu Samet'i istiyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, stoper arayışlarında rotayı Adana Demirspor'un 1.90 boyundaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'a çevirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, stoper arayışlarında rotayı Adana Demirspor'un 1.90 boyundaki savunma oyuncusu Samet Akaydın'a çevirdi.

Kırmızı-lacivertlilerin, Samet'i kadrosuna katmak için Süper Lig'e yükselen Adana ekibiyle temaslara başladığı öğrenildi. Geçen sezon ilk yarıda Keçiörengücü, ikinci devrede ise Adana Demirspor forması giyen 27 yaşındaki defans oyuncusu toplam 22 maçta görev aldı. Adana temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geçici transfer olarak İzmir ekibine katılması gündeme geldi. Boluspor altyapısından yetişen Samet sırasıyla Arsinspor, Sancaktepe Belediyespor, Şanlıurfaspor kulüplerinde de oynadı. Oyuncunun transferiyle ilgili son kararı Adana Demirspor verecek.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz, TFF'nin fidan projesine tepki gösterdi
Ünlü sinema sanatçısı Zafer Algöz, TFF'nin fidan projesine tepki gösterdi
TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
TFF'nin başlattığı orman projesinde her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı
Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Haydar Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Seda Sayan Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınordu Samet'i istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:55:42. #1.16#

title