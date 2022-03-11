Altınordu'nun 4 gencine milli davet

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu'nun 4 genç futbolcusu, Türkiye U17 Milli Takımı'nın 23-29 Mart tarihleri arasında Slovenya'da katılacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye U17 Milli Takımı, 23-29 Mart tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek olan UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarına katılacak. Turnuva öncesinde aday kadroya çağrılan isimler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Kadroda, Altınordu A Takımı'nda forma giyen kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile Öz Kaynak Sistemi'nden (ÖKS) yetişen U19/18 takımlarında ter döken stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem de yer aldı.

U17 Milli Takımı, 15 Mart Salı günü Antalya'da toplanacak. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Spor