Altınordu kayıplarda
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Altınordu kayıplarda

26.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:40
Altınordu kayıplarda

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Menemenspor'a 4-2 mağlup olarak 28 puanda kalan Altınordu, üst üste yaşadığı kayıplarla 7 hafta önce sahibi olduğu zirvenin 10 puan gerisine düştü.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Menemenspor'a 4-2 mağlup olarak 28 puanda kalan Altınordu, üst üste yaşadığı kayıplarla 7 hafta önce sahibi olduğu zirvenin 10 puan gerisine düştü. Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen kırmızı-lacivertliler, son 7 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi 16 puan kaybederek 9'uncu sıraya kadar geriledi. Son 4 müsabakada kalesinde 10 gol gören Altınordu savunmasıyla sınıfta kalırken, hücumda da etkisiz kalıp rakip kaleye 3 gol atabildi.

Menemenspor mağlubiyeti sonrası, "Böyle goller yemememiz lazım" diyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip ilk 2 golü duran toptan buldu. İkinci yarıda savunmadan çıkarken pas hataları yaptık. Skoru 3-2'ye getirdikten sonra acemice bir gol daha yedik. Üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik. Böyle goller yemememiz lazım, çok gol yedik. Önümüzdeki hafta hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Bu kadar bireysel hata ve duran toptan gol yersen maçı kazanmak zor oluyor" dedi. Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın, Bursa deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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