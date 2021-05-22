Altınordu, finalde Altay'ın rakibi oldu
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Altınordu, finalde Altay'ın rakibi oldu

Altınordu, finalde Altay'ın rakibi oldu
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Spor

STAT: Yeni 19 MayısHAKEMLER : Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Abdullah Bora ÖzkaraYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Veli (Dk. 45 Coureur), Savicevic, Hamroun(Dk. 78 Guıdo), Gökhan Karadeniz (Dk. 45 Kubilay Yavuz), Djedje(Dk. 78 Erhan), Yasin, Mücahit, Nadir, Erkam (Dk.

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER : Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Abdullah Bora ÖzkaraYILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Veli (Dk. 45 Coureur), Savicevic, Hamroun(Dk. 78 Guıdo), Gökhan Karadeniz (Dk. 45 Kubilay Yavuz), Djedje(Dk. 78 Erhan), Yasin, Mücahit, Nadir, Erkam (Dk.90 Yalçın), BolıALTINORDU: Erhan, Ufuk, Metehan(Dk. 80 Şeref), Oğulcan, Ahmet (Dk.70 Enis), Kahraman, Yusuf, Furkan (Dk. 90+3 Yusuf), Recep, Sinan, RahmiGOLLER: Dk.53 Nadir, Dk. 80 Yasin (Yılport Samsunspor), Dk. 31 Metehan, 90+6 Enis (Altınordu)SARI KARTLAR: Djedje (Yılport Samsunspor), Enis, Oğulcan, Rahmi (Altınordu)

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Altınordu, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. Finalde Altay ile Altınordu karşılaşacak ve bir İzmir takımı Süper Lig'e yükselecek.MAÇTAN DAKİKALAR14'üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Hambroun şutunda top direkten döndü.31'inci dakikada Altırordulu Ufuk'un pasında topla buluşan Metehan'ın şutu ağlarla buluştu. 0-1.52'nci dakikada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR'dan kontrol ettiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Nadir'in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1.80'inci dakikada Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.90+6'ncı dakikada kaleci Nurullah'ın önde olduğu anda Altınordulu Enis'in orta sahanın gerisinden şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.

- Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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