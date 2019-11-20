Altınordu efsanesini andı

20.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:24

Altınordu Futbol Kulübü, vefatının 41. yıl dönümünde efsane futbolcusu Sait Altınordu'yu andı.



Altınordu Kulübü, ölümünün 41. yılı dolayısıyla efsane futbolcu Sait Altıordu için Alsancak TCDD Gar Meydanı'nda bulunan Sait Altınordu heykeli önünde anma programı düzenledi. Program, heykelin önüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kulüp yöneticileri ve kulübün efsane futbolcuları, sırayla hem efsane Sait Altınordu'yu hem de Altınordu'da yaşadıkları anıları tören meydanında bulunan alt yapı oyuncularına anlattı. Konuşmaların ardından alt yapı futbolcuları, heykele kırmızı güller bıraktı. Tören sonunda meydanda lokma ikramı yapıldı.



Programın ardından efsane futbolcunun Altındağ Kokluca'da bulunan kabri başında dualar edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA