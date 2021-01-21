Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu

21.01.2021 10:38 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:00
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da bulunduğu heyet, inşaat çalışmaları devam eden Alsancak Stadı'nı ziyaret etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da icra kurulu başkanı Barış Orhunbilge ile teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun da bulunduğu heyet, inşaat çalışmaları devam eden Alsancak Stadı'nı ziyaret etti.

Barış Orhunbilge, Alsancak Stadı'nın nice şampiyonlukların yaşandığı yer olduğunu belirtti.

Orhunbilge, "Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alsancak Stadı'nın açılmasıyla İzmir'de futbol evine dönecek." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takım olarak Alsancak Stadı'nda galibiyet serileri yaşadıklarını ve gol rekorlarıyla kazandıkları iki şampiyonluğun olduğunu hatırlatarak, "Alsancak Stadı'nda futbol gerçekten büyük keyif verici." diye konuştu.

Heyette yer alan futbolculardan Sinan Osmanoğlu, Alsancak Stadı'nın yeni halini çok beğendiğini belirterek, "İnşallah ilk Süper Lig maçımızı da burada oynamak nasip olur." ifadesini kullandı.

Ahmet İlhan Özek, Alsancak Stadı'nda hiç maça çıkmadığını ancak anlatılanlardan hep etkilendiğini, bu statta futbol oynamak istediğini kaydetti.

Eski başkanlardan İlyas Gönen, tribüne çıkarak heyete tezahürat yaptırdı.

Heyette bulunan tarihçi Kenan Akseki ise 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu'nun tarihteki ilk maçını, Alsancak Stadı'nda 4 Ocak 1924'te oynadığını söyledi.

Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu
Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu heyeti, Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 11:08:22. #1.15#
title