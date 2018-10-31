Altınordu'da Serdar Deliktaş Sevinci

Sezon başında Gazişehir Gaziantep'ten büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli golcü ilk 8 haftada yalnızca Denizlispor'a karşı 1 gol atarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Serdar son iki haftadaki Eskişehirspor ve Osmanlıspor (D) zaferlerinde rakip fileleri 1'er kez daha sarsarak skora katkı sağlamayı başardı ve galibiyetlerde önemli rol oynadı. Attığı 3 golle kırmızı-lacivertli takımın en skorer oyuncusu olan Serdar Deliktaş, Elazığspor önünde de teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun en önemli kozlarından biri olacak.